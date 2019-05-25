Anne Efe dualarla

DP Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe’nin annesi, önceki gün hakkın rahmetine kavuştu. Geçirdiği kalp krizi neticesinde rahmete kavuşan Güllü Efe için dün Büyük Cami’de cenaze namazı kılındı.
Cenazeye eski Devlet Bakanı Muhammet Kelleci, DP İl Başkanı Hüsamettin Üzümveren, siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından merhume Güllü Efe, Sarıtopraklık Mezarlığında bulunan aile mezarlığına defnedildi.
İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Efe ailesine başsağlığı dileriz.
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