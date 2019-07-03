Altan Araslı’yı kaybettik

Yozgat’ın yetiştirdiği önemli isimlerden, hemşerimiz Alhan Altan Araslı bir süredir tedavi gördüğü İstanbul’da vefat etti.

Yozgatlı diplomat, araştırmacı-yazar, Yozgat aşığı Alhan Altan Araslı’nın cenazesi 4 Temmuz Perşembe günü öğle namazına müteakip Çapanoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çatak mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecektir.

İleri Gazetesi olarak Alhan Altan Araslı’ya rahmet Araslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.