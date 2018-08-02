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Akdağ Savcısı vefat etti

AKDAĞMADENİ ilçesinde görev yapan, Karabük’te ailesini görmek için izne giden 27 yaşındaki Savcı İbrahim Yıldız, tarlada ailesine yardım ederken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Akdağ Savcısı vefat etti

AKDAĞMADENİ ilçesinde görev yapan, Karabük’te ailesini görmek için izne giden 27 yaşındaki Savcı İbrahim Yıldız, tarlada ailesine yardım ederken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Akdağ Savcısı vefat etti

Sağanak yağışlar sele yol açmakla kalmıyor, yıldırım düşmesi sonucu can kayıplarına da neden oluyor. Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrası düşen yıldırım, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görevli İbrahim Yıldız (27) tarlada çalışırken yağmurdan korunmak amacıyla sığındığı ağacın altında yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayda ayrıca Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) isimli vatandaşlar da yaralandı. Yararlıların tedavileri hastanede sürüyor. Dünya evine girmek için hazırlığı yaptığı belirtilen Savcı Yıldız’ın 5 Ağustos da düğünü olacaktı. 

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