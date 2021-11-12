Yöresel ürünlere talep çok

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi ve Kooperatifi, Ankara’da gerçekleştirilecek etkinlikte stant açtı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Ankara Yenimahalle’de bugün açılıp, 24 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek olan ‘Hediyelik eşya ve yöresel ürünler teşhir-satış’ etkinliğinde, yöresel ürünlerin satışı ve tanıtımının yapılacağını duyurdu. Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi/Kooperatifi üyeleri, Ankara’da gerçekleştirilecek etkinlik için özel yöresel ürünler hazırladı. •IHSAN ÇELİKKAYA / ÇAYIRALAN•