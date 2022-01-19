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Üretmeye devam ediyorlar

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde, Kadın Girişimi Kooperatifi üretmeye devam ediyor.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:36
Üretmeye devam ediyorlar

Peluş oyuncukların üretiminde il adımı atan Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi üretime başlıyor. İlk üretimler benden olsun diyen Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi kurucu ve yönetim kurulu başkanı Nimet Türker, “ İlçemizin kadınlarına bir yenilik daha getirerek pelüş oyuncakların üretimine başlayacağız. Bunun için ilçe kadınlarımıza kurs verilerek kadınlarımız tarafından oyuncaklarımızın biran önce üretilmesine başlayacağız. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi olarak ve Aydıncık Kaymakamlığı koordinesinde Kaymakamımız Sayın İrem Baha Yağan'ın destekleriyle başladığımız Oyuncak üretiminde Aydıncık’lı kadınların öğrenmesi seri üretim yapılarak kadınların hem sosyalleşip hem de aile ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yeni başlayacak olan projemiz İlçemize ve tüm kadınlarıma hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı. 

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