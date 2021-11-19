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ÜRETiME KADIN ELi

Yozgat il genelinde kadınlar yöresel ürünlerin üretilip, pazara sunulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlar tarafından il genelinde bir ilke imza atıp, örnek olan Yozgat’ın Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi kadınları, ürettikleri yöresel ürünleri çeşitlendirip, pazara sunmaya devam ediyor.

19 Kasım 2021 Cuma 00:43
ÜRETiME KADIN ELi

Yozgat merkez ve ilçelerinde ev ekonomisine katkı için kurulan kooperatif, şirket ve dernekler, yöresel tarım ürünleri ve hediyelik eşya üretimiyle ekonomiye de yön vermeye başladı. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, yöresel ürünlerin organik olarak üretilip, sağlıklı bir şekilde pazara sunulması amacıyla kadınlar tarafından kurulan dernek üyesi kadınlar, yöresel ürünlerin üretimi ve tanıtılıp, pazarlanması amacıyla çıktıkları yolda emin adımlarla ilerliyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Bahadın Kadın İstihdam Merkezini ziyaret ederek, kadınlar tarafından üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Kurdukları dernekle hem ekonomiye katkı sağlayıp, hem de yöreye özgü yöresel ürünlere yeniden hayat veren kadınlar, ‘’Hem ev halkı başardığımızı gördü hem de kasaba halkı’’ dedi. Bahadın Beldesinde etkin çalışan kadınlar, kendi emekleriyle kurdukları Kadıneli Derneği sayesinde yöresel ürünler üretiyor. Aynı zamanda derneğin, Bahadınlı kadınların sosyal ve ekonomik özgürlüğünün kazandırılması ve kadınların eve hapsedilmesinin önüne geçmek için önemli olduğu vurgulandı. İmece usulüne dayalı üretim ağıyla hareket eden kadınlar, yardımlaşarak ürettiklerini, talep fazlalığından dolayı yoğun bir tempoyla çalıştıklarını aktardı. Yaz aylarında daha yoğun çalışan kadınlar aynı zamanda beldedeki diğer kadınlardan da yardım aldıklarını belirttiler. Unutulmaya yüz tutan yöresel ürünleri yeniden üreterek insanlara tattırdıklarını vurgulayan kadınlar, tandır, şakırdaklı, omaç, düğaşı, gırcı mantı, erte, gönül çöreği gibi daha birçok yöresel ürün üretiyor.

Son Güncelleme: 18.11.2021 17:47
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