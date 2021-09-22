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TESiSi GEZDiLER

Yozgat’ta kuruluş çalışmalarını tamamladıktan sonra, üretime yönelik yapacağı çalışmalarla ilgili proje hazırlıklarına devam eden Sürmeli Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, yatırımlara yönelik incelemelerini de sürdürüyor.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:22
TESiSi GEZDiLER

Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülşen Işıksal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı Beldesinde kurulu mantar üretim tesisini gezdi. Girişimci kadınlar, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş’tan mantar tesisleri hakkında bilgi alıp, tesisi gezdi. Kooperatif Proje Koordinatörü Merve Türker, Yozgat’ta da kurmayı planladıkları mantar ile ilgili projeyi ORAN Kalkınma Ajansı’na teslim ettiklerini, projeyle ilgili daha önce kurulan tesisleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alarak, üyelerle paylaşarak, kadınları teşvik etmeye çalıştıklarını kaydetti.

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TESiSi GEZDiLERYozgatSürmeliKadınGirişimciler
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