TAŞLAR TAKI OLUYOR

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra ilçede kurulan atölyede renkli taşları büyük bir maharetle işleyen kadınlar çeşitli süs ve takı eşyaları yaparak ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kadınlara her dönem yenileri ekleniyor. Aydıncık ilçesinde görev yapan öğretmenlerde kursa başladı. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan taş işleme ve ev aksesuarları kursuna katılan öğretmenler, ilçedeki çocukların eğitimine katkı sağlarken, ekonomiye de katkı vermek üzere kolları sıvadı. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, ‘’İlk günden heyecanlı ve istekli olan öğrencilerim hem stres atıp hem de harika taşlar işlemeyi başardılar. Türk kadını öğretmen olursa gündüz öğretir akşam öğrenir. Daha nice güzel işler başarmak üretmek umuduyla’’ paylaşımında bulundu.

TAŞLAR İŞLENİYOR

Aydıncık ilçesinde dağlık kesimlerde bulunan yarı değerli taşların işlenmesine yönelik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, kursta öğrendiklerini el becerileriyle birleştirip ortaya çeşitli ürünler çıkartıp, pazara sunuyor. Aydıncık Kültür Evi'nde ürettikleri ürünleri sergileyip, satışa sunarken, diğer il ve ilçelerden, yurt dışından da talepler alıyor. Kadınların ellerinde takıya dönüşen taşlar, görsel özelliğinin yanı sıra şifalı özellikleriyle de büyük ilgi görüyor. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı ve Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Nimet Türker, taşların Aydıncık ilçesindeki dağlık kesimlerden çıkartıldığını, hangi taş güzel ve değerli ise onları kesim makinelerinde kesimlerini yaparak, değerli olan yerlerini çıkarıp, takılar kolye, yüzük, bileklik gibi hediyelik eşya yaptıklarını anlattı. Atölyede burada birçok bayanın çalıştığını bildiren Türker, ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, ekmeklerini taştan çıkardıklarını anlattı. Türker, yörede çıkan taşlar içerisinde en değerlisinin ametist taşı olduğuna vurgu yaparak, ‘’Onun yanı sıra orijinal akik taşlarımız var, kalsedon, jasper taşları az da olsa çıkmaktadır. Biz onların hepsini işliyoruz, kişiye özel takılar üretiyoruz. Buradaki bayanlar taş işlemeye geldiklerinde bir daha gitmek istemiyorlar. Taşın pozitif enerjisi de bilimsel olarak kanıtlandı. Şifalı yönleri vardır. Ametist taşının vücuttaki negatif elektrik yükünü aldığı ve pozitif enerji verdiği bilinmektedir. Biz de insanlara satışını, tanıtımı yaparken taşların nelere faydalı olduklarını anlatıyoruz. Bu şekilde biz ekmeğimizi taştan çıkaran bayanlarız. Talepler çok güzel uluslararası fuarlara katılıyoruz. Her yerde taşımızı tanıtıyoruz ve çoğu fuarlarda birincilik ödülleriyle dönüyoruz’’ şeklinde konuştu. Türker, her dönem kurslara yeni kadınların dahil olduğunu, son olarak ilçedeki eğitim kurumlarında görev yapan kadın öğretmenlerin kursiyer olarak yarı değerli taşları işlemek üzere eğitim almaya başladıklarını sözlerine ekledi.