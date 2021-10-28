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Taşlar ilgi odağı oldu

Antalya’da gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı’nda, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden çıkartılan yarı değerli taşların işlenerek pazara sunulan takı, tasarım ürünleri yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:29
Taşlar ilgi odağı oldu

Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Yozgat’tan götürülüp, satışa sunulan ürünler ilgi odağı oldu. Anadolu'nun 12 bin yıllık kültür ve medeniyet zenginliğini yansıtan yaklaşık 10 bine yakın ürünün yer aldığı fuara, 76 il ve KKTC'den 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın olmak üzere 150 kooperatif ve 650'nin üzerinde firmanın katıldığı hatırlatıldı. Fuarda, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden çıkartılan yarı değerli taşların işlenerek hazırlanan takı tasarım ürünleri yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretimi Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Antalya Anfaş Expo Fuar Merkezinde düzenlenen, dört gün süreli Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı’nın verimli geçtiğini söyledi. Türker, ‘’İlçemizde doğal taşlarımızı, bu taşlardan ürettiğimiz takı tasarım ürünlerimizin tanıtımını ile birlikte satışını da yaptık. Standımız fuar süresince her zaman olduğu gibi dolu dolu geçti. Standımızı ziyaret eden başta Antalya’da bulunan hemşehrilerimiz olmak üzere her kese gönülden teşekkür ediyoruz’’ dedi. Türker, fuara katılım sağlamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aydıncık Kaymakamı İrem Baha Yağan, Yozgat Ticaret Sanayi Odası, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın da destek verdiğini aktarıp, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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