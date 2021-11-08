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OYUNCAK YAPACAKLAR

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde faaliyet gösteren Aydıncık Kadın Girişimi ve İşletme Üretim Kooperatifi, kadınların farklı ürünlere yönelik üretim yapabilmelerine zemin hazırlamaya devam ediyor.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:53
OYUNCAK YAPACAKLAR

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde faaliyetini sürdüren, kadınların el becerilerini geliştirip, üretimleriyle hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapan Aydıncık Kadın Girişimi ve İşletme Üretim Kooperatifi bu kez Peluş Bebek yapımı için kolları sıvadı. Aydıncık Kadın Girişimi ve İşletme Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, kadınların sosyalleşmesi ve iş hayatında yer alması için 2017 yılında kurdukları kooperatif aracılığı ile önce yörede çıkan yarı değerli taşları işleyip, pazara sunduklarını, sonrasında ise yöresel yiyecekleri hazırlayıp, satmaya başladıklarını kaydetti. Türker, şimdide Peluş Bebek üretimi için Çorum’un Ortaköy ilçesine giderek, Peluş Bebek kursuna katılıp, bilgi edindi. Nimet Türker, yeni bir iş ve yeni deneyimlerle Peluş oyuncak yapımını öğrenme, üretimi için   ilk adımları atmanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi. Türker, ‘’Çorum Ortaköy Kaymakamı Abdullalhamit Mutlu beyin ve yüreği güzel eşi Nesrin hanımın daveti üzerine Peluş Oyuncak  yapımı için gittim. Kaymakam beyin projesi olan Peluş Oyuncak üretimi için özel getirttiği öğreticilerden eğitim aldık. Sayın Kaymakam Projesini bizimle de paylaşıp destek olacağını söyledi. Çok güzel ve verimli geçen bir gündü. İlk Peluş oyuncaklarım da çıkmış bulunmakta.Kaymakam bey ve eşi ile tanışmamızda Peluş Oyuncak üretimi için ilk adımları atmamızda ve bize  her zaman desteği olan Aydıncık Kaymakamız sayın İrem Baha Yağan'a, bize oyuncak üretiminde destek olarak, Ortaköy'de çok güzel ağırlayan Ortaköy Kaymakamı sayın Abdullalhamit Mutlu ile yüreği güzel eşi Nesrin Mutlu hanıma ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içinde Aydıncık'ta  kadınlarla güzel başarılı işlere üretimlere  imza atacağız’’ ifadelerini kullandı.

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