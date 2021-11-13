Karaca da katıldı

Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan’ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda, TOBB Yozgat Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülhan Karaca da hazır bulundu. Karaca, İş Dünyasındaki Kadın temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörlerin tanıtıldığı toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunup, iş görüşmeleri yaptı. Karaca, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu İstanbul'da gerçekleştirildiğini aktardı. Karaca, forum kapsamında düzenlenen toplantılarda mevut ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretin daha kolay hale getirilmesi gibi konular ele alındığını bildirdi. Karaca, Yozgat adına da bazı görüşmeler yaparak, farklı ülkelerden yatırımcıları Yozgat’a davet etme imkanı bulduklarının da altını çizdi.