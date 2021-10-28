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KALKINMAYA KADIN ELi

Yozgat Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Proje Koordinatörü Merve Türker, Oran Kalkınma Ajansına sundukları ‘Sürmeli kadınlar üretiyor’ projesinin destek almaya hak kazandığını hatırlatarak, kuracakları üretim tesisi ile hem istihdama katkı sağlayacaklarını hem de il ekonomisine destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:31
KALKINMAYA KADIN ELi

Yozgat Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan projeye mali destek verilecek olması kadınları heyecanlandırdı. 6 kadın üye ve Yozgat Belediyesinin yer aldığını kooperatif tarafından Yozgat’ta istihdama ve ekonomik kalkınmaya yönelik yapılacak yatırım ile ilgili çalışmalara vakit geçirilmeden hız verilmesi kararlaştırıldı. Yozgat Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Proje Koordinatörü Merve Türker, projenin sadece bir kooperatif kurup üretim yapmak amacıyla değil Yozgat ilinde yaşayan kadınlara bir örnek oluşturması için yapıldığına vurgu yaparak, ‘’Aslında Yozgatlı kadınlar güçlüdür ve iyi birer girişimcidir. Onlar için sadece biraz teşvik ve örnek gerekmektedir. Projemiz ile kadınların çalışma sürecine dâhil olması ile kadının konumu ve sosyo-ekonomik rolünde de değişim gerçekleştirmek istemekteyiz. Projemizde kadınların güç birliği yaparak oluşmuş bir yapıya sahiptir ve yılda 165 ton istiridye mantar üretimi gerçekleştirecektir. Üretim Yozgat Merkez ilçesinde kurulacak olan tesiste gerçekleştirilecektir’’ dedi. Türker, ORAN tarafından 2017 yılında hazırlanan sosyal durum analizinde, Yozgat Merkez ilçesinde zayıf kalmış, gelişmemiş olan kadın girişimciliğini, örgütlenmesini, istihdamını, sosyo-kültürel ve ekonomik olarak destekleyeceğini aktardı. Türker, ‘’Projemizde 8 adet 112 metrekare çift ısı yalıtımlı olmak üzere teknolojik çadır yer alacaktır. Yıllık 2 milyon 500 bin lira ciro öngörülmektedir. Tesiste 4 sürekli kadın istihdamı ve 20 dezavantajlı gruplardan kadın hasat dönemlerinde çalıştırılacak, kendilerine farklı alanlarda eğitimler verilecektir. Projede çalışacak kişilerin kadınlardan oluşması ve dezavantajlı kadınlardan oluşması bizim için önemlidir. Bundan dolayı 100’ün üzerinde kadına da çeşitli konularda eğitimler verilecektir. Tesisimiz sıfır atık prensibine uygun olarak üretimini gerçekleştirecek olup atıklar Belediyemizin enerji geri dönüşüm tesisinde değerlendirilecektir’’ diye konuştu.

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