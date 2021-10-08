KADINLARIN URETiM HEYECANI

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kurulan Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi, modern tesislerde hazırladıkları gıda ürünleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü teknik ekibi, kooperatiflerin desteklenmesi kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen hibe makina/teçhizatla desteklenen Çekerek Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Teknik ekip, kadınlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bindallı üretimi ile çalışmalara başlayan Çekerekli üretici kadınlar, üretim alanlarını belediyenin de verdiği destekle genişletti. 30 ev kadınının üye olduğu kooperatifte, Çekerek Belediyesince tadilatı yapılarak Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ne dönüştürülen eski buğday pazarı binasında mevsimine göre yöresel ürünleri işlenerek satışa sunmaya başladı. Tesiste, kuşburnu marmeladı, üzüm pekmezi, acılı sos, domates salçası üretimi ile birlikte erişte, mantı, gözleme ve yufka ekmek yapan kadınlar, çalışıp, emek vererek alın terleri ile evlerine ekmek götürmenin gururunu yaşıyor.

OKTAY, SİZ ÜRETİN YANINIZDAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat ziyaretinde, kooperatifler aracılığıyla köylerde üretimi başlatan kadınlarla bir araya gelip, üretmek isteyen herkesin sonuna kadar yanlarında olacaklarını belirterek, üretim noktasında kadınları biraz daha cesaretlendirdi. Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek, üretici kadınlarla bir araya gelen Oktay, kooperatif üyesi kadınların el emeği yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Yozgat'ı ve ilçelerini de geliştirmek için yerelde istihdamın oluşturulması gerektiğini vurgulayan Oktay, kadınların evlerindeki sohbetlerinin konusunun artık Çekerek'in, Yozgat'ın ve Türkiye'nin kalkınmasına nasıl daha fazla katkı sağlanabileceği üzerine olmasını istediklerini dile getirdi. Oktay, ‘’Sadece Çekerek için değil, yeter ki siz üretmek isteyin. Sonuna kadar sizinle birlikte oluruz. Elimizden ne geliyorsa, sonuna kadar yanınızda oluruz. Bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için de kooperatifleri bir araç olarak gördük. Kooperatif aracılığıyla tekrar köylerimizi üretime dönüştürelim istedik. Bu sadece kadınlarla ilgili konu da değil, tekrardan köylerde üretimi başlatalım ve insanlar kazanıyor olsunlar. Kendi memleketinde, kendi köyünde, ilçesinde kendi ailesiyle birlikte burada yaşasın’’ dedi. •HABER MERKEZİ•