Kadınların sesi Japonya’dan duyuldu

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İş birliği ile yürütülen ''İşten Sosyal Uyuma'' projesi kapsamında Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilere yönelik İş Geliştirme Kampı Kayseri'de yapıldı. Yapılan kamp neticesinde Türkiye'de ki birçok ilden yüzlerce başvuru alındı ve bu başvurular arasından uygun Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimciler seçilerek Kayseri'de düzenlenen İş Geliştirme Kampı'na katılmaya hak kazandı. Kampta düzenlenen eğitime katılan katılımcılar, 4 günlük yüz yüze eğitime tabi tutuldu. Sonrasında eğitim 7 gün boyunca online olarak devam etti. Eğitim tamamlandıktan sonra katılımcılar bir mülakata tabii tutuldu ve mülakatta başarılı olan isimler Japon Hükümetinden Danışmanlık Hizmeti ve Hibe Desteği almaya hak kazandı. Yozgat'ı temsil eden katılımcılar arasında, mülakatlarda başarı göstererek Hibe ve Danışmanlık Desteği almaya hak kazanan tek kooperatif ise S.S. Yozgat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi oldu. Kooperatif Başkanı Ruziye Öngel yaptığı açıklamada; ''İki Kişinin bile bir araya gelmesinin zor olduğu dönemlerde 10 kişi bir araya gelerek el ele, birlik beraberlik içinde, kendimize, şehrimize geleceğimize neler katabileceğimizi düşündük. Her şeyden önce kendimize ve birbirimize inandık. İnanmak başarmanın yarısıdır. Önce Türkiye'de sonra tüm dünya da adımızdan söz ettirmek için, şehrimizi tanıtmak için, genç nesillere daha refah bir şehir inşa edebilmek için elimizi taşın altına koyduk. Kendi emeklerimiz ve gayretlerimizle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin ilk milli Parkı'ndan tüm Türkiye'ye Lezzet-i Şifa götürmeyi kendimize bir görev bildik. ''Siz Yola Çıkın, Yol size Görünür'' diyerek desteklerini bizden hiç esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi'nin göstermiş olduğu ufuk çizgisinde harekete istinaden İnandığımız yolda daha sağlam ve inovatif adımlarla gelişimimizi sağlıyoruz. Değişen Dünyaya gelişerek ayak uyduran bir Yozgat istiyor ve bu doğrultu da gençlerimizin fikirlerini alıp, kadınlarımızla üretiyoruz. Çamlık Milli Parkı'mızın incisi Kozalak Şurubu / Reçeli / sirkesi, Güvem Eriği Marmelattı, Anadolu Toprağımızdan Organik Elmalarımızın Sirkesi / Pekmezi, endemik Alıçlarımızın Sirkesi kooperatifimiz tarafından profesyoneller tarafından bir tarife göre kendi standartlarımız ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Hasan Hüseyin Atar Beyefendi ve onların kıymetli ekibinin bilgi ve yönlendirmeleri doğrultusunda el birliği ile üretilmiştir. Birçok ilin Belediye ve kamu kurumları ile anlaşmalar sağlanmıştır. Kısa süre içerisinde satışlarımız hız kazanacaktır. Çalışmalarımızın ve projelerimizin hız kesmeyeceği bir çalışma planı yapmış bulunmaktayız. Çok yakında geniş ağımızla sahada, tüm Türkiye'ye hitap edeceğiz'' dedi. Kooperatif Proje Sorumlusu Yasemin Erkekli ise, “Öncelikle bizlere bizim kadar inanan herkese teşekkür ederiz. Birçok alanda eğitimlerle desteklediğimiz bir network oluşturduk. Nihai amacımız üretmek, kazanmak ve şehrimizi tanıtmak. İş Geliştirme Kampı, diğer tüm eğitimler gibi çok verimli geçti. Kendimizi hem kendi ülkemizde tanıtma hem de Japon Hükümetine tanıtma fırsatı bulduk. Zaten kooperatifçilik anlamında Türkiye genelinde güzel başarılar elde etmiş kişilerin tecrübelerinden istifade etmek için kendileri ile irtibatımız hep çok sağlam. Bu kampta bu anlamda bize büyük katkılar sağladı. Ekibimizle birlikte çok daha geniş kitlelere ulaşıp güzel başarılar sağlayacağız” şeklinde konuştu.