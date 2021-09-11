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Kadınlara yönelik eğitim

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan ‘İnovasyonda Kadın’ projesine başvurular devam ediyor.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:14
Kadınlara yönelik eğitim

KADEM Yozgat İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen girişimcilik kampı, kadın girişimcileri desteklemeyi amaçladığı kaydedildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen İnovasyonda Kadın projesinin öncelikli hedefinin, kadınların girişimcilik cesaretini artırmak, projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak olarak belirtildi. Bu yılın sloganının ise ‘Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir’ olarak belirlendiğine vurgu yapılarak, ‘’İlk başvuru sürecinin sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu kampa katılmaya hak kazanan 30 girişimci kadın, 5 gün süreyle eğitime tabi tutulacak. 11-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bu kampta, ön elemeleri geçen 30 kadın girişimciye, Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi, Start Up Analizi ve Teknolojik Olgunluk, Girişimcilikte Liderlik, İş Fikirleri Swot Analizi, İş Hukuku ve Mentörlük gibi pek çok konuda eğitim verilecek. Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda seçilen 5 başarılı proje sahibine 50 bin lira para ödülü verilecek’’ denildi. Yurdun dört bir yanındaki kadın girişimciler, Türkiye’de çok örneği olmayan bu özel projeye katılmaya davet edildi. •RABİA ŞAHİN / YOZGAT•

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Kadınlara Yönelik Eğitim
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