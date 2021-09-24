Kadınlara üretim eğitimi

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Girişimi Kooperatifi üyelerine yönelik düzenlenen eğitim çalışması ilgi gördü. Bireysel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı, İş Koçu Cüneyt Örkmez tarafından yürütülen ‘Kadın Girişimciliğinde Yol Haritaları Projesi - Kadın Kooperatifleri için Başarı Kriterleri’ başlıklı eğitim verildi. Ticaret ve Sanayi Odası’nın verdiği destekle girişimci kadınlara yönelik olan eğitim tamamlandı. Birbirinden başarılı kadınlar üçüncü gün eğitimine Aydıncık Kültür Evi’nde devam etti. Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi, Aydıncık ilçesi, taş atölyesi, doğal taşlarla üretilen ürünler, yöresel lezzetler, sanat atölyesi, Haceş Müze Evini katılımcı kadınlara tanıtım organize etti. Katılımcılar ilçede gezdikleri atölyeler ve müzeye hayran kaldıklarını belirttiler.