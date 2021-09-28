Kadınlar üretiyor

Yenifakılı Kaymakamı Murat Yayabaş, kooperatifin üretim tesislerini ziyaret edip, kooperatif yöneticileri ile üretici kadınlarla fikir alışverişinde bulundu. Üretilen ürünlerin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tanzim satış mağazalarında satışa sunulduğu da kaydedildi. Yenifakılı Tarımsal Üretim Kooperatifi bünyesinde faaliyet geçen Üretici Kadınlar Atölyesi’nde Kooperatif Başkanı Bülent Yüce, üretimleri konusunda bilgiler aktardı, ilçede üretilen ürünlerin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış mağazalarında satışa sunulduğunu bildirdi. Yüce, Yozgat’ın tescilli ürünlerinden olan Çanak Peyniri üretiminin de YÜKA bünyesindeki işletmede yapıldığını söyledi. Yüce, ‘’İlçemizde doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerimiz Yozgat’ımıza has, az olgun ve yarım yağlı olarak çanak peynirine dönüşmektedir. Topraktan yapılmış çanak içine basıldıktan sonra kuma gömülerek olgunlaşan peynirimiz, diğer üretimini yaptığımız ürünlerimiz gibi tamamen organiktir’’ dedi.