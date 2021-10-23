Kadınlar üretip, satacak

Yozgat Belediye Meclisinde bulunan kadın üyelerin girişimiyle Yozgat Belediyesi tarafından tahsis edilen dükkanda üretici kadınlar hem üretecek hem de ürettikleri ürünleri satabilecekler. Açılışa Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ katıldı. Göreve geldiği günden beri amaçlarının her ilçede bir kadın kooperatifi kurmak ve satış yapılabilecek mekanların oluşturulmasını sağlamak olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta son bir yıl içerisinde 3 olan kadın kooperatif sayısının şuan itibariyle 14 olduğunu, derneklerle beraber ise 17 olduğunu ve yavaş yavaş kadınların bu işe tamamen gönül vererek satış yapmaya da başladıklarını belirtti. Vali üretmenin önemli olduğu kadar satmanın da önemli olduğunu ifade ederek, ‘’Üreten, istihdam sağlayan, aile ekonomisine katkı sunun her bacımız, ablamız için kapımız da gönlümüz de açık. Üretilen ürünleri satmak için iyi bir yol çizmemiz lazım. Biz burada satış yaparken Yozgat’ı tanıtacağız sonuç olarak’’ dedi. Belediye Kapalı Otoparkın üzerindeki diğer Belediye dükkanlarını da kadın kooperatiflerine tahsis etmeyi düşündüklerini söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’ Buranın tamamını sadece Yozgat’ta yöresel olarak üretilecek ve satılacak bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. Burası konumu güzel bir yer. Burayı özellikle seçtik ki yöreselimizi daha iyi tanıtalım istedik’’ şeklinde konuştu. Yozgat Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Hacer Güçlü, faal olarak 67 üyelerinin olduğunu ama üyelik şartı aramadıklarını ve kapılarının üreten tüm kadınlara açık olduğunu belirterek, ’’Burası Yozgatlı kadınların evlerinde, kooperatiflerde ürettikleri bütün ürünleri sergileyebileceği ve satışa sunabileceği bir yer. Burası bir kermes ve el emeklerinin satıldığı bir pazar gibi düşünülebilir. Kadınlarımız ürettikleri ürünlerin kendileri fiyatlarını belirliyor ve burada satışa sunuyorlar. Biz dernek olarak aracı oluyoruz. 16 yıldır bu işi üstleniyoruz ve kadınlarımıza yardımcı oluyoruz. Sipariş olunca biz aracı olarak kadınlarımıza iletiyoruz, onlarda üretip ürünlerini getiriyorlar’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•