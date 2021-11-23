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Kadınlar için

Yozgat’ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve KADEM Yozgat Temsilciliği tarafından seminer düzenlendi.

23 Kasım 2021 Salı 00:52
Kadınlar için

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yozgat Temsilciliği organizesinde Sosyolog Merve Er tarafından ‘Aile İçi İletişim’, sosyal çalışmacı İrem Bulut tarafından ise ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konulu seminer düzenlenerek bilgilendirme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kadem Şube Başkanlığı’nın bölgede bulunan kadınların aktif sosyal hayata katılabilmeleri, şiddetin önüne geçilmesi, günümüz sorunlarının üstesinden gelinebilmeleri için ortak çalışmalarının devam edeceği bildirildi. 

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