KADEM AÇILDI

KADEM Yozgat Temsilcisi Fadime Solmaz, Yozgat’ın kadim geçmişi, tarihsel zenginlikleri, kültürel birikimi ve yapısında barındırdığı farklı medeniyetlerinin KADEM’ in ruhuyla bir bütün oluşturduğunu ifade etti. Solmaz, KADEM’in yurt genelinde yaptığı çalışmalarından ve cinsiyet ayrımı yapmadan; vicdanlı ve ahlaklı bireyler yetiştirilmesinde kadınların önemli bir görevi üstlendiğine dikkat çekti. KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın, kadın sorunlarına çözüm üretmek ve adalet merkezli toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek üzere sivil toplumun öneminin farkında olduklarına değindi.

Aydın, temsilciliklerle, kadın politikalarının geliştirilmesine ve kadın kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkat çekti. Aydın, “Kadın sorunlarıyla ilgilenmek, bölgesel problemlere spesifik çözüm ve politikalar üretebilmek, yerel meseleleri saha içinde ele alabilmek gayretleriyle yola çıktık. Kadın ve erkeğin tüm farklılıklarına rağmen birbirini tamamladığı, rollerin adil, hakkaniyetli ve dengeli şekilde dağıtıldığı, her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir düzen inşa etmeliyiz. Bunu temel meselemiz olarak görmeliyiz. Fikirler, eylemlere dönüştükçe daha anlamlı ve kalıcı bir hal alır. KADEM olarak bizler de fikirlerimizi hayata geçirmek üzere Yeni Türkiye’nin yeni kadın hareketi olarak yola çıktık. Çünkü kadının ilerlemesi toplumsal adaletin bir şartıdır. Yasal düzenlemelerden, toplumsal farkındalığa kadar kadın sorunlarına ilişkin yapılması gereken çalışmalar var. Hayatın her alanında kadının statüsünü yükseltecek imkân ve fırsatların önünü açmalıyız. Çünkü kadın ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlenecektir” dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “KADEM’in Yozgat’ın toplumsal hayatında önemli bir renk ve değer olacağına inanıyorum. Kadınların yönetimde daha fazla yer alıp, söz sahibi olmaları toplumdaki katmanları bize daha iyi ifade etmeleri açısından önemli bir husus” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, KADEM'in kadın hakları, kadının hukuku, demokrasi ve hayatın her alanında yeni bir ses getirdiğini, yeni nesil bir kadın hareketini, yeni sivil toplum anlayışını Türkiye'ye kazandırdığını kaydetti. Bozdağ, bütün bilim ve siyaset alanlarında kadının sayısını artırmanın, kadının elini o bilim alanlarının her alanına ulaştırmanın son derece önemli olduğunu belirterek, "Kadını söz sahibi kılan adımlar atmak o kadar da kolay işler değil, biz bu adımları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attık ve yeni bir sayfa açtık. Dinimizin doğru öğretilmesi, öğrenilmesi, anlatılması, anlaşılması, yaşanması ve yaşatılması konusunda kadınlarımıza çok ama çok büyük rol düştüğüne, görev düştüğüne inanıyoruz. Özelikle, İslami ilimler ve İlahiyat fakültelerinde daha fazla kadın akademisyenin yer alması ve dinimizin kadın konusundaki ortaya koyduğu kuralların onlar eliyle yazılması, yorumlanması, anlatılması ben bunun çok büyük bir farkındalık yaratacağına yürekten inanıyorum. Sadece erkek okumasıyla bu yorumların farklı olabildiğini de görüyoruz. Onun için burada bir çeşitliliğe ihtiyaç olduğu çok açıktır. İnşallah bundan sonraki dönemde bu alanda kadınlarımızın daha fazla yer alacağına daha fazla onlara imkan verileceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.