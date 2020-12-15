Yozgat’ın ‘Dilek Taşı’ olacak

Yozgat’ta HMK yapım tarafından çekimleri gerçekleştirilecek olan filmde Yozgat’ta dilek taşının markalaşması da hedefleniyor. Yapım yetkilisi Murat Kuşçu, komedi, macera ve aksiyon filmi olacak olan Dilek Taşı’nın büyük bir proje olduğunu söyledi. Şuanda filmin son aşamasına doğru gittiklerini dile getiren Kuşçu, Anadolu’nun güzel şehirlerinden biri olan Yozgat’ı belirlediklerini ve filmin çekimlerinin tamamını Yozgat’ta yapacaklarını ifade etti. Dilek Taşı’nın akıcı, macera dolu bir film olacağına vurgu yapan Kuşçu, ‘’İnşallah Dilek Taşı fenomen haline gelecek. Fenomen haline gelecek olan bir taşı kendimiz yaratacağız ve bil bölgeye koyacağız. Yine Belediye Başkanımız ile görüşeceğiz neresi olsun diye, bize neresini gösterirlerse oraya koyup o dilek taşını da fenomen haline getireceğiz inşallah. Yozgatlılar da destek verirse süper olur. Geniş bir kadroya sahibiz. Filmde tanınmış oyuncu kadrosu 10 kişi, bunun yanında konuk oyuncu olarak katacaklarımız da var ama filmimizin kadrosu geniş olacak. Seçmede belirli kriterlerimiz var çok fazla kişi seçmeyeceğiz ama yetenekli oyuncular olsun istiyoruz. O yüzden Yozgat’ın insanı da filmin içerisinde yer alsın ve en azında bir şans olsun diye bu seçmeleri yapıyoruz. İnşallah hayırlı olur ve Yozgatlı yetenekli oyuncuları da tüm Türkiye görür, başka yapımlarda da çağırır onları’’ dedi.

KASIM AYINDA VİZYONDA

Seçmeleri bitirdikten sonra yavaş yavaş mekan seçimine geçeceklerinin altını çizen Kuşçu, pandeminden dolayı çalışmaları biraz ağırdan aldıklarını belirtti. Filmin Kasım ayı içerisinde vizyona gireceğinin altını çizen Kuşçu, ‘’Biz Şubat veya Mart ayı içerisinde çekimlerin startını vereceğiz. Yaklaşık 40 günlük bir çekim bekliyor bizi. 40 günde filmin tamamını bitireceğiz’’ diye konuştu.

YÖNETİCİLERİN SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ

Tamamını Yozgat’ta çekmeyi planladıkları dilek taşı filmine Yozgatlı yöneticilerin de sahip çıkmalarını beklediklerine vurgu yapan Kuşçu, ‘’Urfa’da bir Göbekli Tepe var bildiğiniz gibi meşhur oldu ve insanlar oraya akın akın gidiyor. Biz Yozgatlı değiliz ama biz taşın altına gövdemizi koyduk, onlarında ellerini koymalarını istiyoruz, en azından Yozgat’ın tanıtımı için. Oyuncu kadromuzda Mehmet Çebiş, Tevfik İnceoğlu, Çorumlu Amir var, konuk oyuncularımız var. Konuk oyuncularımızdan Kerem Alışık var, Şehnaz Dilan var, Mülayim var ve tiyatro oyuncularımız da var. Buradan seçtiğimiz oyuncularımız da olacak. Buradan seçtiğimiz oyuncuların kimine ufak rol, kimine orta rol, kimine büyük rol vereceğiz’’ şeklinde konuştu.

İLÇELERDE DE ÇEKECEĞİZ

İl merkezi dışında iki ilçede de çekimleri yapmayı planladıklarını söyleyen Kuşçu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; ‘’O ilçenin Belediye Başkanları çekimlerin kendi ilçelerinde olmasını istiyorlarsa bizimle görüşsünler. Çünkü bizim Yozgat’ın 13 ilçesine gitme şansımız yok, ama biz çekimlere başlamadan önce kendi ilçesinin tanıtımı için bizimle görüşürler ve bizim içinde o ilçe uygun olursa o ilçeye de yer veririz.’’