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“Yol Bitmeden” ilgi gördü

Yozgatlı şair-yazar Kazım Arslan’ın “Yol Bitmeden” adlı edebi deneme eseri okuyuculardan yoğun ilgi gördü. Kitap ikinci baskıya hazırlanıyor.

“Yol Bitmeden” ilgi gördü

Yozgatlı şair-yazar Kazım Arslan’ın “Yol Bitmeden” adlı edebi deneme eseri okuyuculardan yoğun ilgi gördü. Kitap ikinci baskıya hazırlanıyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
29 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
39 Okunma
“Yol Bitmeden” ilgi gördü

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, siyasi kimliğinin yanı sıra şair ve yazar kimliğini de ortaya koyarak üretmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda okuyucuyla buluşuna “Yol Bitmeden” adlı edebi eserin birinci baskısı okuyucudan yoğun ilgi görünce kitap ikinci baskıya geçti.
Türkiye’nin seçkin yayınevleri arasında yer alan Profil Kitap’tan çıkan “Yol Bitmeden” adlı kitap, seçkin kitapçıların yanı sıra internet üzerinden ve Yozgat’taki sahaflardan da satışa sunulmuştu.
Kitabın yazarı Kazım Arslan, önceki gün Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gazetecilere de kitap imzaladı.
Belediyecilik noktasında özverili çalışmalarıyla öne çıkan Başkan Arslan, kültür-sanat, tarih-edebiyat ve müzik konularında da kente katkıları ve kazandırdıklarıyla takdirleri toplamaya devam ediyor.
Kitabıyla ilgili konuşan Başkan Arslan, değişik zamanlarda kaleme almış olduğu yazılarını yakın çevresinin yoğun isteği doğrultusunda kitaplaştırdığın söyledi.
Başkan Kazım Arslan, “Yakın çevremiz yazdıklarımızın silinip gitmemesi ve insanlığa bir yararının dokunabileceği umuduyla yazdıklarımı kitaplaştırmamı istemişlerdi. Bizde bundan cesaret alarak böyle bir adımı attık. Hali hazırda iki çalışmam daha var. Bunun yanı sıra bir şiir kitabı da ömrümüz yeterse okuyucuyla buluşabilir. Kitabımıza ilgi gösteren okuyucularıma teşekkür ederim” dedi.


 

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