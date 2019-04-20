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Uçmak için Çok Erken

YAZAR Muharrem Ceylan ‘Uçmak İçin Çok Erken’ adlı kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Uçmak için Çok Erken

YAZAR Muharrem Ceylan ‘Uçmak İçin Çok Erken’ adlı kitabını okuyucuyla buluşturdu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
1030 Okunma
Uçmak için Çok Erken


Yazar Muharrem Ceylan, yaşanmış hayat hikayelerini samimi ve yalın üslubuyla kitabında derledi.
Bozok Üniversitesi’nde İdari Personel olarak görev yapan Muharrem Ceylan, ilk kitabı Uçmak İçin Çok Erken’de kimsesiz çocukların barındığı yurt ve yuvalarda yaşanmış gerçek hayat öykülerine yer veriyor.
Kimsesiz çocuklara toplumdaki yanlış bakış açısını ortadan kaldırmak, onların dezavantajlı hayatlarında yaşadıklarını toplumun doğru anlaması düşünceleriyle eserini kaleme alan Yazar Ceylan, “Yetimhanelerdeki binlerce çocuğun sesi olmak istedim. Eserdeki tüm hikayeler gerçektir ve bire bir yaşanmıştır. Eserde onların psikolojileri, hayata bakışlarına da yer veriyorum. Amacım toplumun buradan bir mesaj çıkarmasıdır” şeklinde konuştu.
Yazar Muharrem Ceylan’ın kitabı Gece Kitaplığı yayınevi tarafından okuyucuya sunuldu.

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