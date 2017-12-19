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-Tarih ve kültüre ışık tuttu

-Tarih ve kültüre ışık tuttu

19 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Tarih ve kültüre ışık tuttu

YOZGATLI araştırmacı-yazar, emekli öğretmen Yusuf Karakaya uzun süredir yürüttüğü araştırmalar sonucu meydana getirdiği ‘Ayakta Kalan Köy Odaları ve Oda Yarenlikleri’ adlı kitabını okuyucuyla buluşturdu.
Yozgat tarihi ve kültürüne önemli bir katkı sunan Yusuf Karakaya, eserini meydana getirebilmek için yaklaşık 4 yıl Yozgat’ta araştırma ve incelemelerde bulundu.
Yozgat’ın köylerinde, ayakta kalan köy odalarını yerinde inceleyen Karakaya, hayatta olan oda sahipleriyle de görüşerek geniş çapta inceleme ve araştırmalarda bulundu.
Uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olan ‘Ayakta Kalan Köy Odaları ve Oda Yarenlikleri’ Yozgat’ın kırsal bölgesindeki sosyal ve kültürel hayata ve yakın tarihe ışık tutuyor.
Araştırmacı-Yazar Yusuf Karakaya, köy odalarının aynı zamanda bir mahkeme salonu, hastane kliniği ve akademi hüviyetinde olduğuna dikkat çekerek, eserinde konuyu detaylandırarak, köy odaları üzerinden köy hayatı ve köy edebiyatı hakkında önemli bilgiler sunuyor.
Karakaya’nın kitabı tüm sahaf ve seçkin kitapevlerinde satışa sunuldu.

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