Taha Hoca’dan yeni eser

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyelerinden Taha Niyazi Karaca’nın yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Taha Niyazi Karaca, 2 yıldır üzerinde çalıştığı eseri hazırlarken İngiliz ve Osmanlı arşivlerini tarayarak, hazırladığını, bunu yanı sıra 3 bin 750 sayfa günlük ve mektupları da incelediğini belirtti.

Kitapta İngiltere’nin Kutülamare yenilgisi ve bölge politikasına etkisi, İngiliz-Fransız ortaklığı ve Sykes-Picot Anlaşması, Balfour Deklarasyonu, Paris Barış Konferansı, Percy Cox ve Mezopotamya Sivil İdaresi’nin kurulması, Fransa’nın Suriye’yi işgali, Kahire Konferansı, Faysal’ın Irak Kralı yapılması gibi son derece kritik meseleler Gertrude Bell’in düşünceleri ve tarihi gerçekler eşliğinde açıklanıyor. Taha Niyazi Karaca, kitabının tüm seçkin kitapçılarda yer aldığını ifade etti.