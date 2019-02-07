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Sandıktan çıkan hikayeler

SELAHATTİN Şenliler tarafından kaleme alınan Mamak Cezaevi Günlüğü adlı kitap okuyucuyla buluştu.

Sandıktan çıkan hikayeler

SELAHATTİN Şenliler tarafından kaleme alınan Mamak Cezaevi Günlüğü adlı kitap okuyucuyla buluştu.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Sandıktan çıkan hikayeler

BBP MYK Üyesi Selahattin Şenliler tarafından kaleme alınan eser, 12 Eylül sürecine tüm gerçekliğiyle ışık tutuyor. Şenliler’in 40 yıl sonra ortaya çıkan eserinin de farklı bir öyküsü bulunuyor. Mamak Cezaevinde gizli gizli tutulan cezaevi günlükleri, dönemin belge ve gazete kupürlerinin derlenmesiyle oluşan eserdeki bilgi ve belgeler bir ‘kefen sandığından’ tam 40 yıl sonra ortaya çıkmış. Eserinin ortaya çıkışın anlatan Selahattin Şenliler, “Anadolu’da her gelin kızın bir çeyiz sandığı olur. Bu sandık yaşlandığında ise onun kefen sandığı olur. Tam 40 sene sonra rahmetli anacığımın kefen sandığından, kefen bohçasının altından ortaya çıkan Mamak Cezaevi günlüklerim bir devrin hikayesidir. Mamak Sıkıyönetim Askeri Cezaevi’nde yaşadığımız olaylar, bugüne kalan ibretlik benzerlikler ve ülkücülerin zulüm altındaki destanını yazmazsam olmazdı” ifadeleriyle eserinin içeriğini aktardı. Şenliler, ‘Mamak Cezaevi Günlüğü’ adlı eserinin tüm kitapçı ve sahaflardan temin edilebileceğini ifade etti.

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