Özalan’dan yeni eser

Daha önce doğup büyüdüğü toprakları kitaplaştırarak ‘Dünden Bugüne Akdağmadeni’ adlı eserini yayımlayan Hami Özalan bu kez ‘Timur’ adlı kitabıyla okuyucuyla buluşturdu. Sinova Yayıncılık tarafından okuyucuya sunulan araştırma türündeki eser, hükümdar Timur’un Anadolu topraklarında yürüttüğü savaşlar, siyasi hamleler ve coğrafyamıza etkilerini içeriyor.