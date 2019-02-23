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Özalan’dan yeni eser

YOZGAT’ın yetiştirdiği değerli eğitimcilerden Araştırmacı-Yazar Hami Özalan’ın ‘Timur’ adlı kitabı yayımlandı.

Özalan’dan yeni eser

YOZGAT’ın yetiştirdiği değerli eğitimcilerden Araştırmacı-Yazar Hami Özalan’ın ‘Timur’ adlı kitabı yayımlandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Özalan’dan yeni eser

Daha önce doğup büyüdüğü toprakları kitaplaştırarak ‘Dünden Bugüne Akdağmadeni’ adlı eserini yayımlayan Hami Özalan bu kez ‘Timur’ adlı kitabıyla okuyucuyla buluşturdu. Sinova Yayıncılık tarafından okuyucuya sunulan araştırma türündeki eser, hükümdar Timur’un Anadolu topraklarında yürüttüğü savaşlar, siyasi hamleler ve coğrafyamıza etkilerini içeriyor.

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