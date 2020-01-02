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Meslek Ahlakını Yazdılar

BOZOK Üniversitesi akademisyenlerinden Recep Temel ve Afyon Kocatepe Üniversitesi akademisyenlerinden Türker Göksel  ‘Meslek Ahlakı’ isimli çalışmalarını okuyucuyla buluşturdular.

Meslek Ahlakını Yazdılar

BOZOK Üniversitesi akademisyenlerinden Recep Temel ve Afyon Kocatepe Üniversitesi akademisyenlerinden Türker Göksel  ‘Meslek Ahlakı’ isimli çalışmalarını okuyucuyla buluşturdular.

02 Ocak 2020 Perşembe 16:11
Meslek Ahlakını Yazdılar

Yozgat’ın maliye tarihi ve ekonomik yapısıyla ilgili önemli çalışmalar yürüten ve Yozgat’ta sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla önemli etkinliklere imza atan Recep Temel, Türker Göksel ile birlikte hazırladıkları ‘Meslek Ahlakı’ adlı kitabı okuyucuya sundu.
Günümüzde toplumun kanayan yaralarından olan ahlak ve meslek ahlakı konularına kitapta geniş yer verildi.
Kitabın arka kapağında şu ifadeler yer aldı:“Hiçbir değer tek başına bilinmekle, kendisinden beklenen sonucu vermez. Bilmek tabii ki çok mühimdir. Yalnız bildiklerimizi uygulamak sonuç bakımından daha da mühimdir. Bu çalışmada ele alınan temel ahlâk ve meslek ahlâkı ilkeleri bilindikleri ölçüde kıymetli, uygulandıkları ölçüde de yaşadığımız meslekî ve toplumsal meselelerin çözümüne deva olabilecektir. O zaman yapılması gereken ne midir? Derhal harekete geçerek öğrenmek ve öğrendiklerimizi hiç taviz vermeden kendi hayatımıza uygulamak. Bir tek benim uygulamamla ne değişir demeksizin. Tıpkı kumsaldaki binlerce denizyıldızından bir tanesini eline alıp hayat bulması için denize fırlatan yaşlı adamın ‘Bak bunun için çok şey değişti’ mesajında olduğu gibi. Haydi, ne duruyorsun?”
Kitabın Samsun Alperen Eğitim ve Kültür Merkezi’nden temin edilebileceği belirtildi.

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Meslek Ahlakını Yazdılar
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