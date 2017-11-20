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-Kripto Üçgeni ses getirdi

GAZETEMİZ Yazarlarından, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Türkiye'nin en önemli ve gizemli konularının yer aldığı bir döneme ışık tutuna ‘Kripto Üçgeni’ adlı kitabı, kitapçılarda satışa sunulurken, daha ilk günlerinde ses getirmeye başladı.

-Kripto Üçgeni ses getirdi

GAZETEMİZ Yazarlarından, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Türkiye'nin en önemli ve gizemli konularının yer aldığı bir döneme ışık tutuna ‘Kripto Üçgeni’ adlı kitabı, kitapçılarda satışa sunulurken, daha ilk günlerinde ses getirmeye başladı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
2712 Okunma
-Kripto Üçgeni ses getirdi

Araştırmacı Gazeteci Saygı Öztürk, Türkiye'nin yakın tarihinde olup bitenleri kendisine has üslubuyla gözler önüne serdiği 27’inci kitabı olan, ‘Kripto Üçgeni’ adlı eser, yakın tarihimizin ses getiren pek çok olayına bütün çıplaklığıyla ışık tutuyor.
Kitapta, ‘HSYK bildirisinde, Başbakan'ın hedef alınması nasıl önlendi?, O soruşturmayı yürüten savcıya niçin ulaşılamadı?, Emniyet kiminle ilgili iki farklı rapor hazırladı?, Emniyet Müdürü, TBMM'de niçin ifade vermek istedi?, Savcının okuduğu 3847 numaralı kriptoda ne yazıyordu?, Polisin ‘Mavi Sessizliği’ ne anlama geliyor?, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasında neler yaşandı?, Brüksel'de yabancı servis elemanından hangi belge alındı?, Bu belgeyle kimler niçin suçlandı, Başbakan niçin devreye girdi?, ‘Diyarbakır'da bulundu’ denilen belgede ne vardı?, MİT TIR'larında neler yaşandı, Enis Berberoğlu bu olaya nasıl sokuldu?, Melih Gökçek, kimin talimatıyla gözaltındayken serbest bırakıldı?’ gibi konularla ilgili soruların yatını Saygı Öztürk kitabında veriyor.

Son Güncelleme: 21.11.2017 13:13
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