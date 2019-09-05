Karaca’dan yeni eser

İLERİ Gazetesi yazarlarından, araştırmacı Osman Karaca, Yozgat’ın bilinmeyenlerini kaleme aldığı yeni araştırmasıyla ilgili kitap hazırlıklarını tamamladı. ‘Yozgat’ın bilinmeyen gerçekleri’ adlı 5’inci eserinin kapak tasarımına son şekli verip, yaptığı araştırmalarla ilgili kaleme aldığı eserinin son rötuşlarını yapmaya çalıştığını kaydeden Karaca, eserin yayımlanmasının ardından kaynak niteliğinde olacağını kaydetti.

Karaca, ‘Uzun yıllardan beri emek verdiğim beşinci kitabım olan, Yozgat’ın Bilinmeyen Gerçekleri adlı eserimin birinci cildini okurlarımla buluşturmak için çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum. Çok yakında Yade Yayın Evi'nden çıkacak olan eserde, Anadolu coğrafyasının tam ortasında bulunan Yozgat’ın yerleşimi MÖ 24'üncü yüzyıl evveline dayanmakta, yerleşime ait en eski bulgular Tunç Çağı dönemine kadar uzanmaktadır. Bugün kendi kendisine yetmeyen Yozgat'ın Sultan ikinci Mahmut döneminde Çapanoğlu Süleyman Bey 'Muhteşem Süleyman' yönetiminde, İstanbul erzakını temin ettiği konusunda Yozgatlıların bilgisini olmadığını düşünüyorum. Bu ve buna benzer daha birçok konuyu araştırdım. Yozgat’ın bilinmeyenlerini belgeleriyle ortaya koymak üzere hazırladığım 6’ıncı esirimi en kısa zamanda okurlarla buluşturmaya çalışıyorum’ dedi.

Karaca, Yozgatlılar olarak, her ne kadar yiğitliğimizle övünsek de şehrimize ait tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yeterince bilmediğimizin bir gerçek olduğuna da dikkat çekti. Karaca, ‘Özellikle yakın tarihi konu alan kitabımızda birinci dünya ve kurtuluş savaşında vatan müdafaası için kadın-erkek demeden, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını, tarihi belgeler ışığında hazırladığım eserimin Yozgatlılar tarafından okunduğunda, bunu bilmiyordum? Diyeceklerini tahmin ediyorum’ diye konuştu. Karaca’nın daha önce yayımlanmış ‘Cihad-ı Ekber, Her Hayat Bir Destan, Kanla Yoğrulduk, Şehitoğlu Şehit Tekgül’ adlı 4 eseri bulunuyor.

