Karaca kitaplarını imzaladı

Eylül Fuarcılık tarafından 15-24 Şubat 2019 tarihleri arasında ATO Congresium'da düzenlenen Ankara Kitap Fuarı’na katılan Karaca’nın kitapları büyük ilgi gördü. 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte binden fazla etkinlik de gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB ve Eylül Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleştirilen 13. Ankara Kitap Fuarı'nın onur yazarı İlber Ortaylı oldu. Yozgatlı Yazar Osman Karaca, 'Cihad-ı Ekber ve Milli Müdafaa Acıları' isimli kitabı hakkında da okurlarına bilgiler verdi. Karaca, 4 yıl üzerinde çalıştığı kitabıyla ilgili olarak Çanakkale, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Yozgat'ın bütün köylerini dolaşarak, Birinci Dünya Savaşı'na katılan gazilerin yakınlarıyla görüştüğünü, yaklaşık 600 dakikadan oluşan cephe hatıralarını derleyerek, kitap haline getirdiğini söyledi. Karaca, 31 öykünün bulunduğu kitapta Galiçya Cephesi gazisi Mustafa Erkılıç, savaşta bacağı kopmuş bir askerin bacağının kopmasına rağmen kendi acısını değil diğer yaralı askerleri teselli ettiğini anlattığını kaydetti. Karaca, Irak Cephesi gazisi Hacı Hüseyin Daşkın'ın da yaralı getirildiği hastanede kolunun kesileceğini öğrenince kolunun kesildiğine değil de düşmanla savaşamayacağına üzüldüğü bilgilerine de eserinde yer verdiğini bildirdi.