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İçöz’den şiir kitabı

YOZGATLI Şair Neşet İçöz yıllardır kaleme aldığı şiirlerini bir kitapta topladı.

İçöz’den şiir kitabı

YOZGATLI Şair Neşet İçöz yıllardır kaleme aldığı şiirlerini bir kitapta topladı.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
37 Okunma
İçöz’den şiir kitabı

Yerköy’de yaşayan Yozgatlı şair Neşet İçöz ‘Gönül Sofram’ adlı eserini okuyucuyla buluşturdu.
Uzun yıllar kaleme aldığı şiirlerini tek bir kitapta toplayan İçöz, eserine ‘Gönül Sofram’ adını verdi.
İlk kitabını okuyucuyla buluşturmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşayan İçöz, emek ve destek veren isimlere de teşekkür etti.
Yozgat’ın Osmanpaşa köyünde dünyaya geldiğini anlatan İçöz, uzun süren memuriyet hayatının ardından emekli olduğunu ve Yerköy’de edebiyat çalışmalarıyla ilgilendiğini belirtti.

 

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