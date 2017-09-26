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-Hemşerimizden yeni eser!

YOZGATLI Gazeteci Dursun Erkılıç’ın 7. eseri olan “Siyaset SOS’lu Ekonomik Mevzular” kitabı yayımlandı.

-Hemşerimizden yeni eser!

YOZGATLI Gazeteci Dursun Erkılıç’ın 7. eseri olan “Siyaset SOS’lu Ekonomik Mevzular” kitabı yayımlandı.

26 Eylül 2017 Salı 07:10
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-Hemşerimizden yeni eser!

Araştırma-inceleme türündeki kitap 322 sayfadan oluşuyor.
20. yüzyılı bize zehir eden devalüasyonlar, Türk Lirası’nın Orta Asya’dan Türkiye’ye tarihi serüveni, enflasyon belası, ekonomik krizler, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların Türkiye’ye yaşattığı sıkıntılar,  AB-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin kalkınma dinamosu iken gözden düşen KİT’ler, tarım ve hayvancılığın durumu, Türk dünyası ve daha birçok konu başlığı altında önemli ve tarihi gelişmelerin değerlendirildiği kitap, bir başvuru ve kaynak eser olma özelliği taşıyor.
Önsözünü Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker’in yazdığı “Siyaset SOS’lu Ekonomik Mevzular” kitabı, yaşandığı dönemde sarsıcı ama bugün unutulmuş olan pek çok olayı hatırlatıyor.

ŞİİRLE VERİLEN MESAJ

Kitap, ‘Okumadan Önce’ şiiriyle başlıyor.

Kitabı okumadan diyeceğim şeyler var
Bu eserle dünyaya yayacağım şeyler var
Bulursam müsebbibi koyacağım şeyler var
Sanırsın ghost kefere arayınca bulunmaz

Şeklindeki ilk dörtlüğün ardından üç dörtlük daha sıralandıktan sonra, yukarıdaki konular değerlendiriliyor.
Kitabın sonundaki ‘Okuduktan Sonra’ şiiri ise, 322 sayfada anlatılanları özetliyor. Şöyle:

Kitap ile çok konu ve olayı anlattım
Başımıza örülen çok belayı anlattım
Zor oldu kimi zaman bir kolayı anlattım
İnşallah bundan sonra huzur bulur ülkemiz

Eğer bizler dikkatli ve de kardeş olursak
Çok uyuduk geçmişte hep uyanık kalırsak
Görevini yapmış bir insan gibi ölürsek
Belki de ondan sonra huzur bulur ülkemiz

Şu, İ Mi Fe denilen kan emen tayfasını
Be Me, De Be, NATO’cu A Be’ci tayfasını 
Mümkün olsa kapatır, açarım sayfasını
İşte o günden sonra huzur bulur ülkemiz

Kitabi bilgilerin hitabidir etkisi
Eğer küçücük bile olur ise katkısı
Dünyayı yönetmenin bir verilse yetkisi
Bilirim dünden sonra huzur bulur ülkemiz


 

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