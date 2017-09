-Hemşerimizden yeni eser!

Araştırma-inceleme türündeki kitap 322 sayfadan oluşuyor.

20. yüzyılı bize zehir eden devalüasyonlar, Türk Lirası’nın Orta Asya’dan Türkiye’ye tarihi serüveni, enflasyon belası, ekonomik krizler, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların Türkiye’ye yaşattığı sıkıntılar, AB-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin kalkınma dinamosu iken gözden düşen KİT’ler, tarım ve hayvancılığın durumu, Türk dünyası ve daha birçok konu başlığı altında önemli ve tarihi gelişmelerin değerlendirildiği kitap, bir başvuru ve kaynak eser olma özelliği taşıyor.

Önsözünü Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker’in yazdığı “Siyaset SOS’lu Ekonomik Mevzular” kitabı, yaşandığı dönemde sarsıcı ama bugün unutulmuş olan pek çok olayı hatırlatıyor.

ŞİİRLE VERİLEN MESAJ

Kitap, ‘Okumadan Önce’ şiiriyle başlıyor.

Kitabı okumadan diyeceğim şeyler var

Bu eserle dünyaya yayacağım şeyler var

Bulursam müsebbibi koyacağım şeyler var

Sanırsın ghost kefere arayınca bulunmaz

Şeklindeki ilk dörtlüğün ardından üç dörtlük daha sıralandıktan sonra, yukarıdaki konular değerlendiriliyor.

Kitabın sonundaki ‘Okuduktan Sonra’ şiiri ise, 322 sayfada anlatılanları özetliyor. Şöyle:

Kitap ile çok konu ve olayı anlattım

Başımıza örülen çok belayı anlattım

Zor oldu kimi zaman bir kolayı anlattım

İnşallah bundan sonra huzur bulur ülkemiz

Eğer bizler dikkatli ve de kardeş olursak

Çok uyuduk geçmişte hep uyanık kalırsak

Görevini yapmış bir insan gibi ölürsek

Belki de ondan sonra huzur bulur ülkemiz

Şu, İ Mi Fe denilen kan emen tayfasını

Be Me, De Be, NATO’cu A Be’ci tayfasını

Mümkün olsa kapatır, açarım sayfasını

İşte o günden sonra huzur bulur ülkemiz

Kitabi bilgilerin hitabidir etkisi

Eğer küçücük bile olur ise katkısı

Dünyayı yönetmenin bir verilse yetkisi

Bilirim dünden sonra huzur bulur ülkemiz