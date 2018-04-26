Güneş’ten bir eser daha

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde uzun süre hekimlik yapan, Yozgat’ın ilim ve irfan dünyasına önemli katkılar sunan; mütefekkir-münevver, şair-yazar Dr. Mehmet Güneş ‘Çanakkale Dirilişi’ adlı eseriyle yeniden okuyucunun karşısına çıktı. Akçağ Yayınları tarafından okuyucuya sunulan ‘Çanakkale Dirilişi’ adlı eser de uzun bir çalışmanın mahsulü olarak, yıllardır aynı bakış açısının tekrarı olan bir eserden ziyade; medeniyet tasavvuruyla, milli hafızayla, ilmi bakış açısıyla ve edebi hassasiyet ile olaylara bakmaya çalışan Yazar Güneş’in kaleminden kutlu destanı anlatıyor.

Yazar Mehmet Güneş, eseriyle ilgili verdiği bilgide: “Çanakkale Dirilişi; Î’lâ-yı Kelîmetullah aşkıyla, dîn ü devlet, mülk ü millet için her çeşit zorluğa, yokluğa, yoksulluğa katlanan ve her türlü imkânsızlığa rağmen îmanın en büyük imkân olduğunu yedi düvele gösteren azîz Türk Milleti’nin ‘Cündullah’ sıfatına lâyık olduğunu bir kere daha bütün cihana ispatlamasıdır” diyor.

Mehmet Güneş, daha evvel ‘Gün Akşama Yaslanmadan’ adlı şiir kitabı, ‘Hac ve Dua’, ‘Mukaddes Yolculuk Medine-i Münevvere’, ‘Mukaddes Yolculuk Mekke-i Mükerreme’, ‘Gittikçe Artan Yalnızlığımız’ ve ‘Kutül Amare’ adlı eserlerini okuyucuyla buluşturmuştu.

Mehmet Güneş’in yeni kitabı ‘Çanakkale Dirilişi’ tüm sahaf, seçkin kitapevleri ve dijital platformlar üzerinden satışa sunuldu.

Haber: Mustafa TEKER