Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98337
ALTIN
232.642
DOLAR
5.5798
STERLİN
7.3241
EURO
6.2602

Güneş’in kaleminden Yazıcıoğlu

MEHMET Güneş büyük dava ve fikir adamı Muhsin Yazıcıoğlu’nu kaleme aldı.

Güneş’in kaleminden Yazıcıoğlu

MEHMET Güneş büyük dava ve fikir adamı Muhsin Yazıcıoğlu’nu kaleme aldı.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
7 Okunma
Güneş’in kaleminden Yazıcıoğlu

Sorgun ilçesinde serbest hekimlik yapan Yazar Mehmet Güneş Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlatan yeni eserini okuyucuyla buluşturdu.
Şair, yazar ve mütefekkir Dr. Mehmet Güneş, vefatının 10. Yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlattığı “Bir güzel İnsan Muhsin Yazıcıoğlu” adlı 14’ncü eserini okuyucuya sundu.
Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından yayınlanan eserde, Mehmet Güneş yol arkadaşı Muhsin Yazıcıoğlu’nu tüm yönleriyle, geniş bir çerçeveed okuyucuya anlatıyor.
Özellikle gençlerin Muhsin Yazıcıoğlu’nu tanıması ve doğru anlaması maksadıyla hazırlanan eser, Gönüllerde Birlik Vakfı aracılığıyla okuyucuya hediye ediliyor.
Yozgat’ın ilim ve irfan hayatına önemli katkılar sunan Dr. Mehmet Güneş’in ‘Milli Düşünce Üslubumuz’ ve ‘Hoşça Bak Zatına Ey Hazreti İnsan’ adlı eserlerinin de yayına hazırlandığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Muhsin YazıcıoğluMehmet GüneşDr.mehmet GüneşGönüllerde Birlik VakfıBbpYazıcıoğluOnsuz On Yıl
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Özalan’dan yeni eser
Özalan’dan yeni eser
Karaca kitaplarını imzaladı
Karaca kitaplarını imzaladı
Sandıktan çıkan hikayeler
Sandıktan çıkan hikayeler
Recep Temel’den yeni kitap
Recep Temel’den yeni kitap
Recep Temel’den yeni kitap
Recep Temel’den yeni kitap
Taha Hoca’dan yeni eser
Taha Hoca’dan yeni eser
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim