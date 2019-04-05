Güneş’in kaleminden Yazıcıoğlu

Sorgun ilçesinde serbest hekimlik yapan Yazar Mehmet Güneş Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlatan yeni eserini okuyucuyla buluşturdu.

Şair, yazar ve mütefekkir Dr. Mehmet Güneş, vefatının 10. Yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlattığı “Bir güzel İnsan Muhsin Yazıcıoğlu” adlı 14’ncü eserini okuyucuya sundu.

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından yayınlanan eserde, Mehmet Güneş yol arkadaşı Muhsin Yazıcıoğlu’nu tüm yönleriyle, geniş bir çerçeveed okuyucuya anlatıyor.

Özellikle gençlerin Muhsin Yazıcıoğlu’nu tanıması ve doğru anlaması maksadıyla hazırlanan eser, Gönüllerde Birlik Vakfı aracılığıyla okuyucuya hediye ediliyor.

Yozgat’ın ilim ve irfan hayatına önemli katkılar sunan Dr. Mehmet Güneş’in ‘Milli Düşünce Üslubumuz’ ve ‘Hoşça Bak Zatına Ey Hazreti İnsan’ adlı eserlerinin de yayına hazırlandığı öğrenildi.