Erkılıç'tan bir eser daha

HEMŞERİMİZ Gazeteci Dursun Erkılıç’ın 8’inci eseri olan ‘İçimiz Dışımız Siyaset’ isimli kitap yayımlandı. Kitabını, “Siyaseti ‘ticaret’ gibi değil, ‘ibadet’ gibi gören ve yürüten siyasilere…” ithaf eden yazar, yine ve yeni bir ‘dönem kitabına imza atmış. 384 sayfalık kitaptaki 17 sayfalık ‘içindekiler’ bölümü okuyucuya aradığını bulma kolaylığı sağlıyor.

6 bölümden oluşan ‘İçimiz Dışımız Siyaset’ kitabının alt başlığı ise şöyle: ‘Erdoğan sahne alırken…”

2000-2003 ARASI SİYASİ GELİŞMELER

Türk siyasetinin 2000-2003 yılları arasını konu edinen kitap; AK Parti’nin kuruluşunun öncesini, kurulmasını, 2002’deki seçim zaferini, bir önceki iktidar partilerinin (DSP, MHP, ANAP) TBMM dışında kalışını irdeliyor. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Meclis dışında kalan ve 3 Kasım 2002’deki genel seçimlerde TBMM’deki yerini alan CHP başta olmak üzere, pek çok konu ve gelişmeyi ayrıntılı biçimde ele alıyor. ‘’FP’deki demokrasi virüsü” ile başlayan kitap, Muhsin Yazıcıoğlu’ndan tarihi tespitlerle sona eriyor. Kitabın başındaki ‘Hatırlatma” şiirinin bir bölümünde; Erdoğan’a engeller akıl, izan dışıydı. Erbakan Hoca için siyasetin kışıydı. Öncesi de Baykal’a soğuk seçim duşuydu. Vesayete tabiydi siyaset ve riyaset. Ecevit’i kaldırdı millet sonra indirdi. Bahçe’liyi farklı bir alamete bindirdi. Çiller ile Yılmaz’ı siyaseten sindirdi. Vesayete tabiydi siyaset ve riyaset. Diyen Dursun Erkılıç, ‘İçimiz Dışımız Siyaset’ olsa da, kitabının barışa, dostluğu, kardeşliğe, istikrar ve huzura katkı sağlamasını diliyor.

ERKILIÇ’IN DİĞER KİTAPLARI

Seyirbaz (şiir/deneme), Çevreci Gölge Oyunları (tiyatro / Hacivat-Karagöz), Çevreci Sahne Oyunları (tiyatro), Hırkalı Dörtlükler (şiir), Hırkalı Dilinden (şiir), Türkiye’de Siyaset (politika), Siyaset SOS’lu Ekonomik Mevzular (ekonomi/politika).

Dursun Erkılıç, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve kızı İrem Çiçek’in imzasını taşıyan “Dijital Terör Örgütü” isimli kitabın da editörlüğünü yaptı.

