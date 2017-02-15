“Derin gel” beğenildi!

Yozgat’ın yetiştirdiği genç yeteneklerden Metin Baytok’un Şiir Kitabı tüm dijital platformlar ve kitapçılarda yerini aldı.

Ünlü şair ve seslendirmen Metin Baytok, Almanya ve ABD’de uzun yıllar yaşamsına rağmen Yozgat ile oğlan bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Halen TRT FM’de spikerlik ve program yapan Baytok, aynı zamanda seslendirme sanatçısı. Baytok’un ‘Derin gel’ ismini verdiği kitabı geniş yankı uyandırdı.

METİN BAYTOK KİMDİR?

1994 Yılında Yozgatın Sarıkaya ilçesinde dünyaya geldim. Doğumumda ilginç olan şey şu ki belki size komik gelebilir sabaha karşı saat 05:00 te bir taksinin içinde dünyaya geldim. Bundan dolayı olsa gerek seyahat etmeyi ve yeni yerler görmeyi çok severim. Aynı zamanda oldukça konuşkan, yeni insanlarla tanışma, iletişim kurma konusunda girişken, özgürlüğüne düşkün, sıcak ve de samimi bir yapısı olan biriyim. İlk ve ortaokul öğrenimimi yine bulunduğum Sarıkaya ilçesinde tamamladım.

Lise eğitimimin ilk 2 yılını yine Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde devam ettim. Lise eğitimimde göstermiş olduğum başarılarımdan dolayı ekonominin lokomotifi dış ticaret projesi kapsamında Almanya’nın Ausburg kentinde lise eğitimime devam ettim. Bu maceram öncesinde haritalarda gördüğüm yerlerin mitolojik olduğunu gerçekte var olmayan yerler olduğunu düşünürdüm. Ta ki yaşamış olduğum Sarıkaya’nın dışında da dünya üzerinde başka ülkelerinde olduğunu görünce düşünce yapım 180 derece değişti. Almanya’da bulunduğum süre içersinde hafta içleri ülkenin ekonomisinin temel taşlarını oluşturan markaları ve küçük işletmeleri ziyaret eder o firmalar hakkında ki düşüncelerimizi, bizim burada bulunmamamızı sağlayan SETA grubuna yapmış olduğumuz gözlemlerimizle birlikte fikirlerimizi yazılı olarak sunardık.

Hafta sonlarında boş zamanlarımı değerlendirmek amacıyla diğer Avrupa ülkelerini ziyaret eder oraların kültürü hakkında bilgi ve tecrübe edinirdim. Gezdiğim ülkeler arasında ABD, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Japonya, Çin... gibi ekonomisi ve medeniyeti üst noktalarda yer alan ülkeleride gezdim incelemelerde bulundum. Türkiye’ye lise 4 zamanında geri döndüğümde annemin kanser hastalığını öğrenmem sonucu o senenin tamamını heyet raporu alarak okula gitmeden ama bana çok destek olan öğretmenlerimin yardımlarıyla lise öğrenimimi yüksek dereceyle bitirdim.

Üniversite hayatımı annemin vefatıyla birlikte çalışmam gerektiği için kazanmış olduğum Akdeniz Üniversitesini tercih etmeyip hem okuyup hem çalışmam gerektiği için Eskişehir Anadolu Üniversitesi(AÖF)- Radyo Televizyon Programcılığı bölümünü tercih ederek o bölümde eğitimimi tamamladım.Üniversite ve çalışma hayatıma devam ederken Özel Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon, spikerlik - sunuculuk, oyunculuk eğitimleri aldım.