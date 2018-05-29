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Bektaş’tan dördüncü eser

YOZGATLI Halk Şairi Erdoğan Bektaş dördüncü şiir kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Bektaş’tan dördüncü eser

YOZGATLI Halk Şairi Erdoğan Bektaş dördüncü şiir kitabını okuyucuyla buluşturdu.

29 Mayıs 2018 Salı 07:00
59 Okunma
Bektaş’tan dördüncü eser

Yozgatlı şair ve ozan Erdoğan Bektaş yeni şiir kitabıyla okuyucunun karşısına çıktı. Daha evvel üç kitap yayınlayan Erdoğan Bektaş bu kez de bayan bir şair ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Şair Yeter Bektaş ve Erdoğan Bektaş’ın yeni şiir kitabı Bir’e Doğru sahaflarda satışa sunuldu.

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