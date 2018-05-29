Bektaş’tan dördüncü eser

Yozgatlı şair ve ozan Erdoğan Bektaş yeni şiir kitabıyla okuyucunun karşısına çıktı. Daha evvel üç kitap yayınlayan Erdoğan Bektaş bu kez de bayan bir şair ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Şair Yeter Bektaş ve Erdoğan Bektaş’ın yeni şiir kitabı Bir’e Doğru sahaflarda satışa sunuldu.

