Eğitimci-şair-yazar Kâzım Üçok, doğduğu ilçe olan Çayıralan’ı her şeyi ile anlatan bir kitap ve ilçenin görsel tanıtımını şiirlerle yapan CD’si hazırladı. "Bana Çayıralan’ı anlat" ismi ile yayınlanan kitabında Yozgat’ın "Yeşil İlçesi" Çayıralan’ı her şeyi ile anlatan Üçok, aynı zamanda seslendirdiği şiirlerden oluşan, ilçenin tarihini yansıtan fotoğrafların yer aldığı CD ilçenin geçmişten geleceğe yazılı bir arşivi niteliği taşıyor.

İZMİR’DE TANITTI

Memleket aşığı usta kalem Kâzım Üçok, kısa bir süre önce kitabını İzmir’de yaşayan Yozgatlılar buluşturdu. Üçok’un tanıtım programına hemşerileri yoğun ilgi gösterdi.

Kitaplarını büyük bir heyecanla imzalayan Üçok’un seslendirdiği Çayıralan’ı anlatan CD’si de imza gününe katılanlara izlettirildi. Çayıralan’ın siyah beyaz yıllarından günümüze yaşamış ve yaşayan insanları ile ilçenin görsel olarak yer aldığı CD gösterimi duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

ARANIZDA MUTLULUK DUYUYORUM

Burada hemşerilerine hitaben bir de konuşma yapan Kâzım Üçok; "İzmir’de yaşayan Çayıralanlılar olarak zaman zaman böyle birlikteliğimizi gördükçe inanının mutluluk duyuyorum. Şimdi daha çok mutluyum, çünkü aranızdayım. Eşimle birlikte İstanbul’dan çıkıp glirken bunun heyecanının yaşadım. Nasıl olmasın ki aranızda yıllardır görmediğim arkadaşlarım, dostlarımı görüyorum. Kabul edelim ki yaşamakta olduğumuz zamanda iş derdinin, aş derdinin, çlışma şartlarının getirdiği sıkıntıların, insanları bir birlerinden uzaklaştırdığı ve dostlukları zayıflattığı bir ortamda böylesi birliktelikler elbette çok önemli ve anlamlıdır" dedi.

BİR YILDIR ÇALIŞIYORDU

Üçok, Çayıralan’ı anlatmak için geçen yıldan itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdiğini hatırlattı.

Konuyu açtığı Mehmet Şahin’e açmasının ardından çalışmanın geniş kitlelere duyurulduğunu kaydeden Üçok, kitap ve şiirlerden oluşan eserin oluşmasını sağlayan süreci şöyle anlattı: "Mehmet Şahin’e konuyu açtık, varsa elinde bilgi, belge ulaştırmasını istedim. Kendi internet sitesinde bu talebi yayınladı. Ve bazı arkadaşlarım, dostlarım fotoğraflar gönderdi. Onlara teşekkür ediyorum. Şahin’in yanı sıra bu süreçte desteğini esirgemeyen Murat Gültekin’e, Mustafa Erkilet’e, Hidayet Salmanlı’ya, Hakan Gültekin’e, Hasan Şen’e ve ayrıca Yücel İzmirli hocamıza teşekkür ediyorum. Yücel İzmirli hocamız yolu Çayıralan’e düşen ve iz bırakan öğretmenlerimizdendir."

YARIM ASIRLIK ANILARIN YANSIMASI

Çayıralan’ı anlatan bilgi ve belgenin yok denecek kadar olduğuna dikkat çeken Üçok, bunun yanı sıra ilçeyi tanıtan bir kitabın bulunmadığını belirtti.

İlçenin derin geçmişi, zengin kültürü ve içerisinde yaşayan güzel insanlarının bulunduğunu ifade eden Üçok, bu değerlerin şimdiye kadar derlenip ortaya çıkarılmadığını dile getirdi.

BİR ZENGİN ESER...

"Bunları düşündükçe üzülmemek elde değil" diyerek çalışmasına ilham kaynağı olan duyguları da ifade eden Şair-Yazar Kâzım Üçok, şu bilgileri verdi:

"Çayıralan’da doğmuş-büyümüş, ekmeğini yiyip, suyunu içmiş bir insan olarak buna gönlüm razı gelmedi. Elimdeki bilgileri, belgeleri, 50-60 yıllık biriken anılarımı ve biraz da şairliğimiz kullanarak böyle bir çalışmanın içine girdim. Güzel ilçemiz Çayıralan’ın tarihini, çeşmelerini, pınarlarını, düğünlerini, halaylarını, güreşlerini, dağlarını, ormanlarını, yaylalarını, değirmenlerini, harmanlarını, iz bırakan insanlarını, yaşantılarını ve tüm güzelliklerini şiirsel bir dille anlatarak, geçmişten geleceğe bir ışık tuttum. Bundan dolayı da son derece mutluyum. Buna şiir mi denir, destan mı denir, belgesel mi denir bilemiyorum ama güzel ve kalıcı bir değer olduğunu biliyorum.

Bilindiği gibi çalışmam Mehmet Şahin’in internet sitesinde 3 aya yakın bir zaman içinde bölüm bölüm yayınlandı. O sırada yanlışlar düzeldi eksik olanlar tamamlandı ve olgunlaşıp gelişti, adeta pişti. Şimdi kitap olarak sizlerle buluşuyor. 21 ana başlıkta Çayıralan’ı anlattım, ek bölümlerle zenginleştirip, güzel resimlerle renklendirdim. Ve sonuçta ilçemiz Çayıralan adına güzel ve kalıcı bir eser meydana getirdiğimi umuyorum. Bana Çayıralan’ı Anlat kitabının yarıca CD’sini yaptım. Söz ve müzik eşliğinde ilçemizin doğal güzelliklerini ve eski resimlerini kullanarak bu çalışmayı görsel hale getirdim. Arada unuttuğum ya da atladığım konular, olaylar, kişiler olabilir bunu biliyorum.

İnanıyorum ki sizler bu kitabı okurken kendinizden bir şeyler bulacak, unutulmuş anılarınızı yeniden yaşayacaksınız. Ancak yaşı genç olan ya da Çayıralan’ın o kültürünü yaşamamış olanlara bazı isimler, sözcükler, olaylar anlamsız gelebilir. İşlenen temayı ve verilmek istenen algıyı anlamakta zorlanabilirler. Bu konuyu öncelikle belirtmek isterim ve onlara da tanıdık büyüklerine sorarak detaylı bilgi almalarını öneririm. Ayrıca bu kitapçığın sonuna eski mahalle odaları, yalancı Mustafa ve hikayesi, Nuh Dedenin tanıtımı, babaannemin hikayesi, dedemin çocukken bana anlattıklarından iki şiir ve Çayıralan’ın tarihi ile ilgili bir bölüm ekledim. Tarihi, sosyal olayları, yaşantısı ve kültürüyle, doğal güzellikleriyle, güzel ilçemiz Çayıralan’ı daha iyi tanımanızı isterim."