ARAŞTIRDI YAZDI

GAZETEMİZ Yazarlarından, araştırmacı gazeteci Saygı Öztürk’ün merakla beklenen ‘Menzil Bir Tarikatın İki Yüzü’ adlı kitabı okuyucuyla buluştu. Hemşerimiz Gazeteci Yazar Saygı Öztürk, Türkiye’nin merakla beklediği yeni kitabıyla okuyucunun karşısına çıktı. Türkiye’de merak edilen tarikat gruplarından Menzil Tarikatının anlatıldığı kitapta, tarikat ile ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Saygı Öztürk, kitabını masa başında değil, bizzat Menzil Köyü ve Buhara’ya gidip, tarikat liderleri ve tarikat mensuplarıyla yaptığı görüşmeler, incelemeler ve gözlemleri sonucu kaleme aldı. Öztürk, şeyhler ve sofilerle konuşarak ‘tövbe alma’, ‘ölüm hatmesi’ ritüellerine katıldı, tarikatın dününü, bugününü, yaşananları, söylenenleri yerinde gördü, yaşadı ve yazdı. Saygı Öztürk’ün kitabı tüm DR, sahaf ve internet mağazalarından temin edilebiliyor.

