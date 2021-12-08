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Zümre toplantısı

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan zümre toplantıları devam ediyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:54
Zümre toplantısı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, eğitimde daha iyiye ulaşmak için zümre toplantılarına devam ettiklerini belirterek, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri zümre öğretmenleri ile toplantı yaptı. Toplantıda, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi(LGS) sınavına hazırlık süreçleri başta olmak üzere, öğrencileri ahlaki yönden daha ileri noktalara taşıyacak konular üzerinde istişare yapıldı,  kararlar alındı. Aksoy, ‘’Mesai kavramı bilmeksizin ilim yolunda bir meşale taşıyan meslektaşlarıma, kıymetli çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan / Kadışehri

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