Zümre öğretmenleri ile toplantı

Toplantıda, İstiklal Marşını güzel okuma yarışması düzenleme, Düşünüyorum-Yazıyorum Projesi için gerekli hazırlıkları yapma, öğrencilerimize şiir dinletisi yapma üzerine istişarelerde bulunup kararlar alındı.

Toplantıya katılım sağlayan Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı zümre öğretmenlerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy” Kıymetli meslektaşlarıma çalışmaları için çok teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz toplantıda öğrencilerimiz için yapacağımız programlar hakkında kararlar aldık” dedi.