Ziyaretler devam ediyor

Okul yönetiminden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Rabia Naçar ve Milli Eğitim Müdürümüz Abdulkadir Sağlam, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiler.
Son Güncelleme: 02.03.2022 19:18
Kırşehir’in Çiçekdağ İlçesinde, Kaymakam Rabia Naçar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, Şehit Serkan Göker İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Okul yönetiminden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Rabia Naçar ve Milli Eğitim Müdürümüz Abdulkadir Sağlam, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiler.