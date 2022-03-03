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Ziyaretler devam ediyor

Kırşehir’in Çiçekdağ İlçesinde, Kaymakam Rabia Naçar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, Şehit Serkan Göker İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

03 Mart 2022 Perşembe 00:15
Ziyaretler devam ediyor

Okul yönetiminden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Rabia Naçar ve Milli Eğitim Müdürümüz Abdulkadir Sağlam, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiler.

Son Güncelleme: 02.03.2022 19:18
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