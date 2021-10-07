Ziyaret etti, hediye verdi

Kaymakam Murat Yayabaşı, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mücahit Mahmut Şahin, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Atilla Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut ile birlikte Bektaşlı Şehit Halim Bulut İlk/ Ortaokulu'nu ziyaret etti. Yayabaşı, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle görüştü. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Yayabaşı, Okul Müdürü Ahmet Üçöz ve öğretmenlerle görüşerek, bilgi aldı. Okulda incelemelerde bulunan Kayabaşı, Covid19 salgınına karşı okulda alınan tedbirler ve uygulamalar hakkında da uyarılarda bulundu.