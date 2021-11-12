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Ziraatçılar Aydıncık’ta

Yozgat Merkez ve ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren Ziraat Odaları’nın yöneticileri Aydıncık ilçesinde bir araya geldi.

12 Kasım 2021 Cuma 00:53
Ziraatçılar Aydıncık’ta

Türkiye Ziraat Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyüp Elmalı ile Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam Kaymakam İrem Baha Yağan’ı makamında ziyaret ederek, tarım ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulundu. Kaymakam Yağan daha sonra da Elmalı ile birlikte diğer odaların başkanlarını makamında ağırladı. Elmalı, Ziraat Odalarının çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, ilçedeki çiftçilere yönelik talep ve görüşlerini dile getirdi. Ziyaretleri için teşekkür eden Kaymakam Yağan, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir lokomotif görevi üstlenen İlçe çiftçilerine yönelik yürütülen çalışmalar ile hizmetleri yakından takip ettiklerini söyledi. •Rabia Şahin / Aydıncık•

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