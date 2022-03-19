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Zafer ruhu yaşattılar

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi dolasıyla program düzenlendi.

19 Mart 2022 Cumartesi 00:46
Zafer ruhu yaşattılar

 Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkan Vekili Şaban Döker ve protokol üyeleri programa katıldı.
Aysun Düşmez ve Derya Sağlam büyük katkılarıyla düzenlenen programda öğrenciler tarafından yapılan gösterilerle Çanakkale ruhu yaşatıldı. Programda öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir dinletisi, destan sunumları ve tiyatro gösterileri ile izleyicilere duygusal anlar yaşattılar. Veliler tarafından yoğun ilgi gören program büyük beğeni topladı. Etkinlik sonrasında programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini ileten Okul Müdürü Bayram Yılmaz, “Öğretmenlerimiz tarafından düzenlenen ve öğrenciler tarafından oynanan program ile bize Çanakkale Zaferi ruhunu yaşattılar ve bize bu değerli anıyı oluşturdukları için kendilerine teşekkür ederim” dedi. Yılmaz, bundan sonraki yapacakları programların ve başarılarının devamını gelmesi dileğinde bulundu.

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