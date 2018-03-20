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Zafer kutlamalarına devam

SARIKAYA ilçesinde önceki gün, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Kaymakamlık Binası önünde çelenk töreni yapıldı.

Zafer kutlamalarına devam

SARIKAYA ilçesinde önceki gün, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Kaymakamlık Binası önünde çelenk töreni yapıldı.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Zafer kutlamalarına devam

Törenlere dün de devam edildi. Sarıkaya Belediyesi Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda etkinlik yapıldı. Programa ilçe protokolü tam kadro katıldı, salonun tamamen doldu. Burada Çanakkale Zaferi’ni anlatan bir oyun sahnelendi. Dualar yapıldı. Daha sonra ilçe protokolü önce Kızılelma Şehitlik Anıtına ardından da Karşıya Mezarlığına geçerek şehitlerimize dua etti, mezarlarına karanfil bıraktı.

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