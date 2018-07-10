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Zabıtaya iş düşüyor

YOZGAT’ta havaların ısınmasıyla birlikte halk gıda ürünlerini yönelik denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Zabıtaya iş düşüyor

YOZGAT’ta havaların ısınmasıyla birlikte halk gıda ürünlerini yönelik denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Zabıtaya iş düşüyor

Yozgat’ta sıcak havayla birlikte gıda imalathaneleri ve satış alanlarında denetim yetersizliği halkın tepkisini çekiyor. Sıcak havayla birlikte bozulan gıda ürünlerine karşı başta Yozgat Belediyesi olmak üzere, ilgili kurumların denetleme görevini artırması talep ediliyor. Sağlık otoriteleri de yaz aylarında tüketilen gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırken, bozulmuş ürünlerin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söylüyor. Bu kapsamda il genelindeki bazı belediyeler denetimlerini aralıksız sürdürerek halkın sağlığını korumaya çalışıyor. Sarıkaya Belediyesi’nin zabıtaları ilçe genelinde kapsamlı gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in talimatıyla sahaya inen zabıta, ilçede bulunan bütün gıda imalathaneleri ve dükkanları denetim altına aldı. İmalathanelerde hijyen kontrolü yapılırken, raflardaki ürünlerin durumları da ayrıntısıyla incelendi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Tüm gıda işletmelerimizi denetliyoruz, bozulan ürünlere, hijyensiz ortamlara tahammülümüz yok. Gerekli tüm yaptırımları uygulamaya hazırız. Halkın sağlığı her şeyin üstündedir” şeklinde konuştu.

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