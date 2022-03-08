Zabıta göz açtırmadı

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki marketlerde sıvı yağların satışı ile ilgili gelen şikâyetler doğrultusunda tezgâh ve depolara yönelik denetimlerin yapıldığını söyledi. Marketlerin depolarında olup da, raflarında olmayan sıvı yağlara rastlanmadığı belirten Yılmaz, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Zabıta ekipleri yağ stokçuluğuna karşı denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirten Başkan Yılmaz, “Zabıta ekiplerimiz, dört grup halinde yağ stokçuluğuna karşı market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdiler ve yapılan bu denetimlerde, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İlçe halkımızı her türlü stokçuluğa karşı koruyacağız ve bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Tezgâhta ayrı fiyat, kasada farklı fiyatla karşılaşan vatandaşlarımız Belediye Zabıta ekiplerine şikâyet etmeleri durumunda gerekli işlemler yapılacak. İlçe halkımızın mutlak suretle aldıkları fişleri kontrol etmeleri gerekiyor” dedi.

