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Z kuşağı konuşuldu

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde ‘A’dan Z’ye ‘Z’ Kuşağı’ adlı söyleşi yapıldı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:50
Z kuşağı konuşuldu

Sarıkaya Belediyesi tarafından Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, Karayakup Belediye Başkanı A. Dursel Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Yöneticiliğini sunucu Duygu Canbaş'ın yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Habertürk Televizyon Sunucusu Mehmet Akif Ersoy, TGRT Ana Haber Spikeri Ekrem Açıkel ve Hukukçu Serkan Toper katıldı. Zaman zaman soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşide, gençler söyleşinin verimli geçtiğini belirtti. Söyleşiden önce konuklar, Tarihi Roma Hamamı'nı da ziyaret ettiler.

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